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  4. Türkiye’nin en çok ihracat yapan 20 şirketi açıklandı! Zirvede kimler var? Görünce inanamayacaksınız

Türkiye’nin en çok ihracat yapan 20 şirketi açıklandı! Zirvede kimler var? Görünce inanamayacaksınız

Borsa İstanbul'da halka açık şirketler arasında en yüksek ihracat performansına sahip şirketler açıklandı.

Türkiye’nin en çok ihracat yapan 20 şirketi açıklandı! Zirvede kimler var? Görünce inanamayacaksınız - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 2025 yılı ihracat odaklı performanslarıyla öne çıkan sektörler netleşti. Özellikle denizcilik, lojistik, savunma sanayi, gıda ve tekstil gibi dış ticarete dayalı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, yüksek ihracat oranlarıyla dikkat çekti. Bazı firmalar ihracat oranlarını yüzde 99’un üzerine taşıyarak neredeyse tüm gelirini yurt dışı satışlardan elde etti.

İşte ihracat oranı en yüksek şirketler...

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Türkiye’nin en çok ihracat yapan 20 şirketi açıklandı! Zirvede kimler var? Görünce inanamayacaksınız - Sayfa 2

20- Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB)
İhracat oranı: Yüzde 76,67

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Türkiye’nin en çok ihracat yapan 20 şirketi açıklandı! Zirvede kimler var? Görünce inanamayacaksınız - Sayfa 3

19- Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN)
İhracat oranı: Yüzde 76,94

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Türkiye’nin en çok ihracat yapan 20 şirketi açıklandı! Zirvede kimler var? Görünce inanamayacaksınız - Sayfa 4

18- Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)
İhracat oranı: Yüzde 76,97

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