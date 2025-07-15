Türkiye’nin en çok ihracat yapan 20 şirketi açıklandı! Zirvede kimler var? Görünce inanamayacaksınız

Borsa İstanbul’da 2025 yılı ihracat odaklı performanslarıyla öne çıkan sektörler netleşti. Özellikle denizcilik, lojistik, savunma sanayi, gıda ve tekstil gibi dış ticarete dayalı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, yüksek ihracat oranlarıyla dikkat çekti. Bazı firmalar ihracat oranlarını yüzde 99’un üzerine taşıyarak neredeyse tüm gelirini yurt dışı satışlardan elde etti.

İşte ihracat oranı en yüksek şirketler...