Türkiye'nin en çok kâr açıklayan şirketleri açıklandı: Zirvedeki fark inanılmaz seviyede!

Borsa İstanbul’da 2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Yurt içi ve yurt dışı ekonomik gelişmeler, jeopolitik gelişmeler ve faiz politikaları, hisse ve sektör bazlı ayrışmaları öne çıkardı. Listede bankaların ve holdinglerin yanı sıra inşaat, otomotiv, telekomünikasyon, gayrimenkul ve sigorta şirketleri yer aldı.

İşte Türkiye'nin en çok kâr açıklayan şirketleri...