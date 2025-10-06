Türkiye'nin en çok yatırımcıya sahip hissesi Tüpraş için 15 hedef fiyat açıklandı! Beklenti değişti
946 bini aşkın yatırımcısıyla Türkiye’nin en fazla yatırımcısına sahip şirketi Tüpraş için, aracı kurumlar güncel hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde yatırımcılarına hisse başına brüt 7,42 TL, net 6,31 TL nakit temettü dağıtan Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) için, 3. çeyrek bilançosu öncesinde 15 farklı aracı kurumdan güncel hedef fiyat raporları açıklandı.
İşte Tüpraş için açıklanan hedef fiyatlar...
İntegral Yatırım, 215,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Deniz Yatırım, 232,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
KuveytTürk Yatırım, 212,20 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Tacirler Yatırım, 200,30 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 238,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 212,22 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.