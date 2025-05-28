Türkiye’nin en değerli 20 markası açıklandı. Zirvedeki isim değişmedi; Togg bakın kaçıncı sırada

Öte yandan Arçelik markası da 1 milyar 645 milyon dolarlık değeriyle ikinci sırada yer aldı. Listenin çüncülük koltuğuna oturan İş Bankası ise 1 milyar 645 milyon dolar değerle listeleniyor. İlk beş basamağı Vestel ile Ford Otosan paylaştı.