Türkiye’nin en değerli 20 markası açıklandı. Zirvedeki isim değişmedi; Togg bakın kaçıncı sırada
2025’te Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı. Listenin ilk sırası aynı kalırken, henüz iki yaşındaki yerli otomobil şirketi Togg da bu listede yerini buldu.
Her yıl düzenli olarak açıklanan Türkiye’nin en değerli markaları için güncel liste geldi. Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance, “Türkiye’nin En Değerli Markaları 2025” raporunu yayımladı.
Rapora göre listenin zirvesinde 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları (THY) yer aldı. Dünya markaları arasına da adını yazdıran THY, Türkiye’de değerli markalar arasında başı çekiyor.
Öte yandan Arçelik markası da 1 milyar 645 milyon dolarlık değeriyle ikinci sırada yer aldı. Listenin çüncülük koltuğuna oturan İş Bankası ise 1 milyar 645 milyon dolar değerle listeleniyor. İlk beş basamağı Vestel ile Ford Otosan paylaştı.