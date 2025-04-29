Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su açıklandı!
Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği ‘En Etkin 50 CFO’ araştırması sonuçlandı. Binden fazla şirketin finansal performansları ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listenin yüzde 26’sı kadın, yüzde 60’ı ise yüksek lisans mezunlarından oluşuyor. Finansın liderleri, ödüllerini 14 Mayıs’ta ‘Leadership Beyond Intelligent Age’ teması ile düzenlenecek CFO Summit’te alacak.
DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından şirketlerin finansal performansı, liderlik etkisi ve inovatif uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya 15’ten fazla sektördeki finans ekosistemini yöneten liderlerin yer aldığı listede bu yıl; OYAK, Akkök Holding, Borusan Holding, TAV Havalimanları, TÜPRAŞ, Togg, Boyner Grup, Sabancı Holding, Hepsiburada gibi ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok şirketten başarılı CFO yer aldı.
Listenin yüzde 60’ı yüksek lisans mezunu
En Etkin 50 CFO listesinde bu yıl yöneticilerin yüzde 26’sı kadınlardan oluşuyor. Yöneticilerin yüzde 60’ı ise yüksek lisans derecesine sahip. Liderler okulları da yarıştırdı, Yüzde 22’si İstanbul Üniversitesi, yüzde 14’ü Boğaziçi Üniversitesi, yine 14’ü ODTÜ’den mezun. Bu üniversiteleri yüzde 10 ile Marmara Üniversitesi takip ediyor.
Finans dünyasının kritik başlıkları tartışılacak
Yeni nesil finans liderliğinin dinamiklerinin ele alınacağı bu yılki zirvede yapay zekânın finansal operasyonlara entegrasyonundan, küresel ticaret savaşlarının ekonomiye etkilerine kadar birçok kritik başlık tartışmaya açılacak. CFO’ların ajandasında operasyonel çeviklikle finansal direnci aynı anda yönetme becerisi ön plana çıkıyor. Alanında uzman konuşmacılar ve iş dünyasının liderlerini dokuzuncu kez bir araya getiren CFO Summit 2025’in gündeminde ayrıca yarının finans trendleri, ekonomide yeni ufuklar, küresel finansın değişen dinamikleri ve akıllı çağın finans ekosistemine etkileri gibi ekonomi dünyasının nabzını tutan konular masaya yatırılacak.