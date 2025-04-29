Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su açıklandı!

Finans dünyasının kritik başlıkları tartışılacak

Yeni nesil finans liderliğinin dinamiklerinin ele alınacağı bu yılki zirvede yapay zekânın finansal operasyonlara entegrasyonundan, küresel ticaret savaşlarının ekonomiye etkilerine kadar birçok kritik başlık tartışmaya açılacak. CFO’ların ajandasında operasyonel çeviklikle finansal direnci aynı anda yönetme becerisi ön plana çıkıyor. Alanında uzman konuşmacılar ve iş dünyasının liderlerini dokuzuncu kez bir araya getiren CFO Summit 2025’in gündeminde ayrıca yarının finans trendleri, ekonomide yeni ufuklar, küresel finansın değişen dinamikleri ve akıllı çağın finans ekosistemine etkileri gibi ekonomi dünyasının nabzını tutan konular masaya yatırılacak.