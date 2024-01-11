Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu
Deloitte Technology Fast50 ödülleri kapsamında 2023 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi açıklandı. Listede İstanbul'dan 32, Ankara'dan 13, İzmir'den 3, Antalya ve Mersin'den birer şirket yer aldı.
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Deloitte Technology Fast50 ödülleri kapsamında Türkiye'nin 2023'te en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi açıklandı.
Ortalama yüzde 1254 büyüyen şirketlerin 34'ü yazılım, 7'si fintech, 5'i donanım, 2'si iletişim şirketi iken, çevre ve teknoloji ile medya ve eğlence kategorilerinde birer şirket yer alıyor.
Şirketlerin şehir dağılımı şöyle: İstanbul (32), Ankara (13), İzmir (3), Antalya (1), Mersin (1)
İşte en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri (alfabetik sıralamayla):