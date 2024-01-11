  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu

Deloitte Technology Fast50 ödülleri kapsamında 2023 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi açıklandı. Listede İstanbul'dan 32, Ankara'dan 13, İzmir'den 3, Antalya ve Mersin'den birer şirket yer aldı.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu - Sayfa 1

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Deloitte Technology Fast50 ödülleri kapsamında Türkiye'nin 2023'te en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi açıklandı.

1 | 54
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu - Sayfa 2

Ortalama yüzde 1254 büyüyen şirketlerin 34'ü yazılım, 7'si fintech, 5'i donanım, 2'si iletişim şirketi iken, çevre ve teknoloji ile medya ve eğlence  kategorilerinde birer şirket yer alıyor.

2 | 54
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu - Sayfa 3

Şirketlerin şehir dağılımı şöyle: İstanbul (32),  Ankara (13), İzmir (3), Antalya (1), Mersin (1)

3 | 54
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu - Sayfa 4

İşte en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri (alfabetik sıralamayla):

4 | 54