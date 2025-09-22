Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri açıklandı: 2 yılda cirosunu yüzde 19 bin arttırdı!
2021-2023 arasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri, yapılan araştırma sonucunda belli oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı.
Listede 25 şehirden şirket olduğuna, 100 şirketin 22'sinin İstanbul'dan, 78'inin ise Anadolu'dan geldiğine dikkati çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 sektör bulunduğunu bildirdi.
İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen 10 şirketi...