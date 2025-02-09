Türkiye'nin en lüks jeti hangi iş insanına ait?
Türkiye’de iş insanları için özel jetler her zaman prestijin bir simgesi oldu. Son yıllarda gökyüzündeki rekabet giderek kızıştı.
Türkiye’de birçok iş jeti kullanılıyor ve bunlar arasında en pahalı, en lüks ve en uzun menzilli modellerden biri olarak öne çıkan Gulfstream G700, sunduğu konfor ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor. 79 milyon dolar değerindeki bu jet, 19 yolcu kapasitesine sahip geniş kabin alanı, Rolls-Royce Pearl 700 motorları ve Honeywell kokpiti ile iş dünyasının liderlerinin ilgisini çekti.
İş dünyasının en pahalı ve en lüks iş jetlerinden biri olan Gulfstream G700'ün, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından satın alındı.
Mehmet Ali Aydınlar, pandemi sürecinde aldığı Gulfstream G650'yi takiben bu yeni modeli tercih ederek iş dünyasında büyük bir etki yarattı.