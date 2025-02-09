Türkiye'nin en lüks jeti hangi iş insanına ait?

Türkiye’de birçok iş jeti kullanılıyor ve bunlar arasında en pahalı, en lüks ve en uzun menzilli modellerden biri olarak öne çıkan Gulfstream G700, sunduğu konfor ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor. 79 milyon dolar değerindeki bu jet, 19 yolcu kapasitesine sahip geniş kabin alanı, Rolls-Royce Pearl 700 motorları ve Honeywell kokpiti ile iş dünyasının liderlerinin ilgisini çekti.