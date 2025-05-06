Türkiye'nin en zengin 100 ismi açıklandı: Zirvedeki isim bakın kim? İlk 5'i kimse tahmin edemedi

Forbes Türkiye tarafındna dört yıl aradan sonra güncellenen “En Zengin 100 Türk” listesinde 108 isim toplam 128,5 milyar dolarlık zenginlikle sıralandı. Rapora göre, bu yıl listeye dahil edilen dört yeni girişimciyle birlikte, servetini kendi yaratan 59 isim öne çıkıyor.

İşte Türkiye'nin 100 ismi...