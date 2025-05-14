Türkiye'nin en zengin ili belli oldu: Zenginler bakın hangi şehirden çıkıyor? İşte servet haritası..

Forbes tarafından dört yıl aradan sonra yeniden yayımlanan “En Zengin 100 Türk” listesi, yalnızca kişisel servetleri değil, bu servetin coğrafi dağılımını da gözler önüne serdi. Toplam serveti 128,5 milyar dolar olarak hesaplanan listede bu yıl 108 kişi yer aldı.

Şehirler bazında yapılan sıralamada, sadece servet büyüklüğü değil, zengin sayısının yoğunlaştığı iller dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin en zengin illeri...