Türkiye’nin en zengin ismi artık Murat Ülker değil! Rekor servetiyle zirvenin yeni sahibi belli oldu
Uzun yıllar Türkiye’nin en zengini olarak başı çeken Murat Ülker, bu unvanı Chobani'nin kurucusuna kaptırdı. Ulukaya, rekor servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi oldu.
Forbes, her yıl hem global hem de ülkelere göre en zenginler listesini güncelliyor. Türkiye’nin en zengin insanı, son verilere göre Murat Ülker idi.
Ancak Fenerbahçe’nin çok konuşulan sponsoru Chobani’nin kurucusu, yeni yatırımı sonrası herkesi ters köşe yaptı.
Chobani’nin perşembe günü duyurduğu 650 milyon dolarlık yatırımı ile birlikte şirketin değeri 20 milyar dolara çıktı. Buna bağlı olarak şirketin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın da serveti katlandı.