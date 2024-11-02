Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s Türkiye’nin kredi notunu 2024 yılında ikinci kez artırdı. Fitch de Türkiye’nin kredi notunu bu yıl iki kez artırırken, Moody’s değerlendirmesinde iki basamak not artışı yapmıştı.

Halen Türkiye’nin kredi notu 3 kurumda da “yatırım yapılabilir” seviyenin altında bulunurken, S&P’nin not artışının ardından “BB-“ seviyesinde Türkiye’nin kredi notu hangi ülkelerle aynı seviyede bulunuyor?