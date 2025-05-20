Türkler, yurt dışında hangi ülkelerden konut alıyor, ne kadar ödüyor?
Türk vatandaşlarının yurt dışından gerçekleştirdiği konut alımları, son 33 çeyrekteki verilere göre 6 milyar 577 milyon doları aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Yabancı para cinsinden kira geliri elde etme, yatırımın daha kısa sürede geri dönmesi, Türkiye'deki düzenlemelerden kaçınma ve vize sorununu aşma gibi nedenlerle yapılan bu alımlarda, son zamanlarda Yunanistan ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.
Türklerin yurt dışından konut alma eğilimi devam ediyor. Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan Mart 2025 cari denge verilerinin ardından son tablo da ortaya çıktı. Bu yıl ilk çeyrekte Türklerin yurt dışında konut alımına ödediği tutar, 561 milyon dolar oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen yılın son çeyreğinde bu alandaki toplam tutar, 627 milyon dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Bu yıl ilk çeyrekte ise önceki çeyreğe göre alımların bir miktar hız kestiği görüldü.
Bu arada açıklanan rakamlara bakıldığında Türklerin yurt dışı alımları 2017 yılından itibaren veri setine dahil olmaya başladı.
Yıl yıl alımlar şöyle:
2017: 341 milyon dolar
2018: 332 milyon dolar
2019: 196 milyon dolar
2020: 213 milyon dolar
2021: 371 milyon dolar
2022: 628 milyon dolar
2023: 1 milyar 782 milyon dolar
2024: 2 milyar 153 milyon dolar
2025: 561 milyon dolar