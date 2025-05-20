Türkler, yurt dışında hangi ülkelerden konut alıyor, ne kadar ödüyor?

Bu arada açıklanan rakamlara bakıldığında Türklerin yurt dışı alımları 2017 yılından itibaren veri setine dahil olmaya başladı.

Yıl yıl alımlar şöyle:

2017: 341 milyon dolar

2018: 332 milyon dolar

2019: 196 milyon dolar

2020: 213 milyon dolar

2021: 371 milyon dolar

2022: 628 milyon dolar

2023: 1 milyar 782 milyon dolar

2024: 2 milyar 153 milyon dolar

2025: 561 milyon dolar