TÜRSAB, Rekabet Kuruluna başvurdu: 'Müşterinin pazarlık şansı kalmıyor, ucuza tatil yapamıyor'
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Şahin, bazı otellerin satış yetkisini tek bir acenteye verdiğine dikkati çekerek “Böyle olunca o acenteden başkası satış yapamıyor. Müşteri, pazarlık şansı kalmadığı için ucuz tatil yapamıyor. Hem acentelerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını korumak için Rekabet Kuruluna başvurduk” dedi.
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tekelci acentelere karşı harekete geçti. TÜRSAB, bazı otellerin tek bir acente ile çalıştığını, bunun da sektörde tekelleşmeye yol açtığına dolayısıyla ucuz tatil imkanının ortadan kalktığına dikkati çekerek rekabeti ihlal gerekçesiyle Rekabet Kuruluna başvurdu.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Şahin, Türkiye’de seyahat acentelerinin otel tatili satmaya yetkili tek kurum olduğunu söyledi.
Satışlarda birkaç alternatifin olduğunu belirten Şahin, bunlardan birinin de son zamanlarda sektörü sıkıntıya sokan, tek bir acenteye verilen yetki ile yapılan satışlar olduğunu dile getirdi.
Şahin “Bir acente, sezon başında gelip herhangi bir otel ile tek yetkililik sözleşmesi yapmak istiyor ve otel de bunu kabul ediyor. Çünkü acenteden yüksek fiyattan satış garantisi alıyor. Otel de bu avantajı kullanmak istiyor. Böylece Türkiye’de o acenteden başka hiçbir acenteye satış yaptırmıyor” dedi.