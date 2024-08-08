TÜRSAB, Rekabet Kuruluna başvurdu: 'Müşterinin pazarlık şansı kalmıyor, ucuza tatil yapamıyor'

Şahin “Bir acente, sezon başında gelip herhangi bir otel ile tek yetkililik sözleşmesi yapmak istiyor ve otel de bunu kabul ediyor. Çünkü acenteden yüksek fiyattan satış garantisi alıyor. Otel de bu avantajı kullanmak istiyor. Böylece Türkiye’de o acenteden başka hiçbir acenteye satış yaptırmıyor” dedi.