Uçak rötar yaparsa ne gibi haklarımız var? Yemek, otel, ulaşım... İşte bilinmesi gereken haklar

Düzenlemeye göre, teknik ve operasyonel nedenlerle uçuşların ertelenmesi veya yolcunun varış noktasına 3 saatten fazla gecikmeyle ulaşması halinde tazminat ödenecek. Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre iç hat uçuşlarında yolculara 100 Euro, yurt dışı uçuşlarında ise mesafeye bağlı olarak 250 ile 600 Euro arasında değişen tazminat hakkı tanınacak.