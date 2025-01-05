Uçak rötar yaparsa ne gibi haklarımız var? Yemek, otel, ulaşım... İşte bilinmesi gereken haklar
Yeni yönetmeliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle ertelenmesi veya yolcunun varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde yolculara ödeme yapılacak
Türkiye, hava yolu taşımacılığında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Son yıllarda hizmete giren havalimanları ve modern filolar sayesinde Türk hava yolu şirketleri, yabancı yolcuların da gözdesi haline geldi.
Artan talep, hava yolu taşımacılığında zaman zaman rötar sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu duruma karşı yolcuları yakından ilgilendiren yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.
Düzenlemeye göre, teknik ve operasyonel nedenlerle uçuşların ertelenmesi veya yolcunun varış noktasına 3 saatten fazla gecikmeyle ulaşması halinde tazminat ödenecek. Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre iç hat uçuşlarında yolculara 100 Euro, yurt dışı uçuşlarında ise mesafeye bağlı olarak 250 ile 600 Euro arasında değişen tazminat hakkı tanınacak.