Üçlü zammın ardından gözler Temmuz'daki ÖTV zammında (26 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları)
Ertelenen akaryakıt zammı pompaya yansıdı, tabelaya yansıdı. Benzin, mazot ve LPG'ye zam geldi. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına çevrildi.
21 Haziran tarihinde yapılması planlanan ancak bayram tatili sonuna ertelenen akaryakıt zammı önceki gece pompaya yansıdı.
Benzinin litre fiyatı 2 TL, motorinin litre fiyatı ise 1,68 TL'ye yükseldi. LPG fiyatlarına da 40 kuruş zam geldi.
3 TEMMUZ'DA ÖTV ZAMMI GELECEK
3 Temmuz'da akaryakıta büyük bir zam daha gelecek. 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinin ardından Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının litrede yaklaşık yüzde 17'nin üzerinde zam görmesi bekleniyor.
ÖTV ZAMMI NE KADAR OLACAK?
ÖTV zammıyla birlikte motorin ve benzin fiyatlarının 50 liraya dayanacağı iddia ediliyor.