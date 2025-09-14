Ucuz uçak bileti nasıl alınır? En ucuz ve pahalı günler hangileri? İşte en önemli ipuçları...
Uçuş günlerinizi ayarlayarak hem uçak bileti hem de konaklama için büyük tasarruflar elde edebilirsiniz.
Ucuz bir uçak bileti bulmak, bazen uçakta iyi bir atıştırmalık bulmak kadar zor olabilir.
Ancak seyahat uzmanları uçak biletinde iyi bir anlaşma yapmak için genel olarak bir tavsiyede birleşiyor: Esnek olun.
Google Flights ürün ekibinin başkanı James Byers, "Fırsat arayan gezginlere her zaman 1 numaralı tavsiyemiz bu." dedi.
Kendisi ve diğer uzmanlar, esnekliğin hafta sonu yerine hafta ortasında uçmak veya belirli bir destinasyon için yoğun sezon dışında seyahat etmek anlamına gelebileceğini söyledi.
Byers, "Kendinizi gerçekten belirli bir tarihe kilitlememeye çalışın." ifadesini kullandı.
Seyahat süresini her iki yönde bir veya iki gün kaydırmanın bile "büyük bir fark" yaratabileceğini söyledi.
HANGİ GÜNLER UÇAKLAR DAHA UCUZ?
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri genellikle uçmak için en ucuz günler oldu. Yeni Google Flights verilerine göre biletler hafta sonu uçuşlarına göre yüzde 13 daha ucuza satılıyor.
Google, 1 Ocak 2021 ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki ortalama gidiş-dönüş uçak biletlerini inceledi. ABD’deki en iyi 4 bin pazardan kalkan dört günlük ila 16 günlük seyahatleri analiz etti.