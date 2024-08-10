Ucuza arsa mı almak istiyorsunuz? Son 10 gün!
Milli Emlak, KDV'den muaf olacak arsa satışlarını duyurdu. Uygun fiyata arsa almak isteyenlerin bu fırsattan yararlanmaları için en geç 20 Ağustos'a kadar başvurmaları gerekiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak, Türkiye genelinde her gün yeni ilanlarla çeşitli bölgelerde arsa satışlarını duyuruyor.
Solarak, Kütahya’da 3.700 TL başlangıç fiyatıyla bir arsa satışa sunuldu. Bu satış için belirlenen teminat bedeli ise 1.500 TL olarak belirlendi.
İlgilenenler, 20 Ağustos’ta saat 10.30’da gerçekleştirilecek ihale ile bu fırsatı değerlendirebilecekler.
Milli Emlak’tan arsa satın alacak vatandaşlar, yalnızca uygun fiyatlarla arsa sahibi olmakla kalmayacak, aynı zamanda 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV’den muaf tutulacaklar. Bu durum, yatırımcılar için oldukça avantajlı bir fırsat yaratıyor.