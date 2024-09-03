Ucuza uçak bileti almanın yolları : Yarı fiyatına seyahat etmek için bilmeniz 9 püf nokta
Birçoğumuz giderek pahalılaşan uçak biletlerinden şikayetçiyiz. Hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarında, havayolu şirketleri artık taban fiyat uygulamasına kadar gitti. Bu da uçak bileti fiyatlarının fırlamasına yol açtı
Özellikle koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında havacılık geldi. Çoğu havayolu şirketi küçülmeye gitti, personeli ücretsiz izne yolladı ve hatta iflas etmek zorunda kaldı.
İşte iki senelik bu durağanlığın ardından yeniden başlayan uçuşlar, bu zararı kapatmak için otomatik olarak bilet fiyatlarına yansıdı. Yurt içi ve yurt dıış uçuş bilet fiyatları dünya üzerindeki enflasyonun da üzerinde artarak tarihi rekorlar kırdı.
Ancak klasikleşmiş işini bırakarak tüm konsantrasyonunu seyahat etmeye adayan gezginler, ucuza uçak bileti almanın yollarını keşfetti. Her havayolu ve gidilecek yere göre değişebilen bu püf noktalar çoğu zaman en ekonomik uçak biletini almanızı sağlıyor. İşte ucuza uçak bileti alarak yarı fiyatına seyahat etmek için bilmeniz gereken 9 püf nokta:
'Bizevdeyokuz' isimli gezgin çift, yıllardır hem Türkiye'de hem de yurt dışında onlarca yere seyahat etti. Belki yüzlerce kez uçak kullandı. Bu tecrübelerini resmi internet sitelerinde paylaşarak ucuza uçak bileti almanın yollarını açıkladı. Bakın yarı fiyatına seyahat etmek için neler yapmanız gerekiyormuş.