Ülkelere göre genç işsizlik oranı belli oldu! İlk sıra şaşırttı; bakın Türkiye kaçıncı
World of Statistics’in araştırmalarına göre ülkelere göre genç işsizlik oranı belli oldu.
Türkiye’de çalışacak iş çeşitliliği fazla olsa da, ne yazık ki verilen maaşlar, vaat edilenler ve isteksizliğin de etkisiyle çok sayıda genç halen işsiz. Gelecek kaygısı olan, maaş beğenmeyen veya hiç çalışmayan milyonlarca genç var ve bu oran her geçen gün artıyor.
Öte yandan bu durum, dünyada da oldukça tartışılan bir konu. World of Statistics, ülkelere göre genç işsizlik oranlarını paylaşırken, Türkiye’nin üst sıralarda olması dikkat çekti. İşte ülkelere göre genç işsizlik oranın en fazla olduğu ülkeler: