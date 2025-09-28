Ülkelere göre genç işsizlik oranı belli oldu! İlk sıra şaşırttı; bakın Türkiye kaçıncı

Türkiye’de çalışacak iş çeşitliliği fazla olsa da, ne yazık ki verilen maaşlar, vaat edilenler ve isteksizliğin de etkisiyle çok sayıda genç halen işsiz. Gelecek kaygısı olan, maaş beğenmeyen veya hiç çalışmayan milyonlarca genç var ve bu oran her geçen gün artıyor.