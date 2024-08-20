Ülkelerin 2023 GSMH'leri açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası!
Gayrisafi millî hasıla (GSMH), bir ülke vatandaşlarının bir yıl içinde ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, para birimi karşılığındaki değerinin toplamı olurken, 2023 verileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en büyüğü ABD ekonomisinin GSMH’si 27 trilyon 360 milyar 94 milyon dolar.
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Çin GSMH’si 17 trilyon 794 milyar 78 milyon dolar.
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Almanya GSMH’si 4 trilyon 456 milyar 8 milyon dolar.
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Japonya GSMH’si 4 trilyon 212 milyar 95 milyon dolar.
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