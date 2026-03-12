  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ülkenin 1 numarasıydı hem iflas etti hem kayyum atandı

Ülkenin 1 numarasıydı hem iflas etti hem kayyum atandı

Sayılı enerji şirketlerinden biri olan Amber Energy Solutions LTD için iflas açıklaması yapılırken, yüzlerce çalışan iş aramaya başladı.

Ülkenin 1 numarasıydı hem iflas etti hem kayyum atandı - Sayfa 1

İflas ve konkordato kervanı 2026’da da tüm dünyada devam ediyor. Her sektörden yaprak dökümleri yaşanırken, İngiltere de tıpkı Türkiye gibi benzer bir gidişat sürdürüyor. 

1 | 10
Ülkenin 1 numarasıydı hem iflas etti hem kayyum atandı - Sayfa 2

Öyle ki ülkenin bir numaralı enerji şirketlerinden biri iflas ederken, üstelik şirkete bir de kayyum ataması gerçekleştirildi.

2 | 10
Ülkenin 1 numarasıydı hem iflas etti hem kayyum atandı - Sayfa 3

İngiltere'nin enerji sektöründe "bir numaralı bağımsız üçüncü taraf aracı" olarak bilinen Amber Energy Solutions LTD, 27 Şubat Cuma günü iflas başvurusunda bulundu. Cardiff merkezli şirket, mali zorluklar nedeniyle idari yönetime geçerken, çalışan 170 personel işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. 

3 | 10
Ülkenin 1 numarasıydı hem iflas etti hem kayyum atandı - Sayfa 4

Şirketin yönetimi, FRP Advisory Trading Limited'den Matthew Whitchurch ve Jonathan Dunn'a devredildi.

4 | 10