Ülkenin 1 numarasıydı hem iflas etti hem kayyum atandı
Sayılı enerji şirketlerinden biri olan Amber Energy Solutions LTD için iflas açıklaması yapılırken, yüzlerce çalışan iş aramaya başladı.
İflas ve konkordato kervanı 2026’da da tüm dünyada devam ediyor. Her sektörden yaprak dökümleri yaşanırken, İngiltere de tıpkı Türkiye gibi benzer bir gidişat sürdürüyor.
Öyle ki ülkenin bir numaralı enerji şirketlerinden biri iflas ederken, üstelik şirkete bir de kayyum ataması gerçekleştirildi.
İngiltere'nin enerji sektöründe "bir numaralı bağımsız üçüncü taraf aracı" olarak bilinen Amber Energy Solutions LTD, 27 Şubat Cuma günü iflas başvurusunda bulundu. Cardiff merkezli şirket, mali zorluklar nedeniyle idari yönetime geçerken, çalışan 170 personel işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.