Ultra zenginlerin yatırım yoluyla taşınmayı düşündükleri ilk beş ülke
Dünyada pek çok ülke altın vize ve altın pasaportlar ile yatırımları kendilerine çekmek için harekete geçti. Yatırım yoluyla vatandaşlık veren bu ülkelere milyarderlerin ilgisi ise şaşırtıyor. Özellikle varlıklı ailelerin pek çoğu bu yatırım yöntemiyle hem kazanç elde ediyor hem de vatandaşlık alıyor. İşte ultra zenginlerin yatırım yoluyla taşınmayı düşündükleri ilk beş ülke
Dünyada pek çok ülke altın vize veya altın pasaport yoluyla zengin yabancılara ülkelerinde yaşama ve çalışma hakkı sunuyor.
ALTIN VİZE MİLYONERLERİN OYUN ALANI HALİNE GELDİ
Son dönemlerde büyük ilgi gören bu programlar özellikle vize krizinin sıklıkla yaşandığı Avrupa ülkeleri için bir geçiş yolu olarak kullanılıyor. Büyük bir yatırım karşılığında başka bir ülkeden hem vatandaşlık almak hem de orada çalışmak son dönemlerde oldukça popüler hale geldi.
VARLIKLI AİLELER İLGİ GÖSTERİYOR
Milyarderlerin bu ülkelere ilgisi ise hayli şaşırtıcı. Çoğu varlıklı ailelerin bu yolla farklı ülkelere geçişleri tartışmalara neden olurken, hükümetlerin pek çoğu yatırım yoluyla ikamet programlarını kaldırmak istiyor.
Ancak ultra yüksek net gelire sahip ailelere ikamet izni vermek pek çok ülkenin iştahını da kabartıyor.
KİMİ GÜVEN KİMİ DE YATIRIM ARIYOR
Dünyanın dört bir yanında, yaşadıkları ülkelerde hayatlarının tehlikede olduğunu hisseden varlıklı aileler kendilerini güvende hissettikleri ülkelere yerleşmeyi istiyor. Bazıları da bunun tamamen tersine yaşamında köklü bir değişiklik istiyor. Dünya çapında daha fazla ülkede yaşamak ve yatırımlarını bu ülkelerde yapmak isteyenler de az değil. Yabancı yatırımcılara ikamet veya vatandaşlık hakları sunan hükümet programları hakkında danışmanlık veren iş ofisler bile kuruldu.