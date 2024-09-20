Ultra zenginlerin yatırım yoluyla taşınmayı düşündükleri ilk beş ülke

KİMİ GÜVEN KİMİ DE YATIRIM ARIYOR

Dünyanın dört bir yanında, yaşadıkları ülkelerde hayatlarının tehlikede olduğunu hisseden varlıklı aileler kendilerini güvende hissettikleri ülkelere yerleşmeyi istiyor. Bazıları da bunun tamamen tersine yaşamında köklü bir değişiklik istiyor. Dünya çapında daha fazla ülkede yaşamak ve yatırımlarını bu ülkelerde yapmak isteyenler de az değil. Yabancı yatırımcılara ikamet veya vatandaşlık hakları sunan hükümet programları hakkında danışmanlık veren iş ofisler bile kuruldu.