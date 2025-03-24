Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomi vizyonu: Cumhuriyet dönemi kalkınma hamleleri
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak sadece siyasi ve askeri alanda değil, aynı zamanda ekonomik alanda da vizyoner bir devlet adamıydı. Atatürk, bağımsız ve güçlü bir Türkiye için ekonomik kalkınmanın şart olduğuna inanıyordu. Bu doğrultuda, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bir dizi önemli ekonomik politika ve kalkınma hamlesi hayata geçirdi. İşte, Ulu Önder’in ekonomi politikalarının temel ilkeleri…
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EKONOMİ POLİTİKALARININ TEMEL İLKELERİ
ULUSAL BAĞIMSIZLIK
Atatürk, ekonomik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın temel şartı olduğuna inanıyordu. Bu nedenle, yerli üretimi teşvik eden ve dışa bağımlılığı azaltan politikalara öncelik verdi.
DEVLETÇİLİK
Özellikle sanayi alanında, devletin öncü ve düzenleyici rolünü benimseyen bir devletçilik anlayışı benimsendi. Ancak bu, özel sektörün tamamen dışlandığı anlamına gelmiyordu.
HALKÇILIK
Ekonomik kalkınmanın tüm halkın refahını artırması gerektiğine inanılıyordu. Bu nedenle, gelir dağılımında adaleti sağlayan ve sosyal refahı artıran politikalara önem verildi.