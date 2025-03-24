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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomi vizyonu: Cumhuriyet dönemi kalkınma hamleleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak sadece siyasi ve askeri alanda değil, aynı zamanda ekonomik alanda da vizyoner bir devlet adamıydı. Atatürk, bağımsız ve güçlü bir Türkiye için ekonomik kalkınmanın şart olduğuna inanıyordu. Bu doğrultuda, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bir dizi önemli ekonomik politika ve kalkınma hamlesi hayata geçirdi. İşte, Ulu Önder’in ekonomi politikalarının temel ilkeleri…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomi vizyonu: Cumhuriyet dönemi kalkınma hamleleri - Sayfa 1

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EKONOMİ POLİTİKALARININ TEMEL İLKELERİ

ULUSAL BAĞIMSIZLIK

Atatürk, ekonomik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın temel şartı olduğuna inanıyordu. Bu nedenle, yerli üretimi teşvik eden ve dışa bağımlılığı azaltan politikalara öncelik verdi.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomi vizyonu: Cumhuriyet dönemi kalkınma hamleleri - Sayfa 2

DEVLETÇİLİK

Özellikle sanayi alanında, devletin öncü ve düzenleyici rolünü benimseyen bir devletçilik anlayışı benimsendi. Ancak bu, özel sektörün tamamen dışlandığı anlamına gelmiyordu.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomi vizyonu: Cumhuriyet dönemi kalkınma hamleleri - Sayfa 3

HALKÇILIK

Ekonomik kalkınmanın tüm halkın refahını artırması gerektiğine inanılıyordu. Bu nedenle, gelir dağılımında adaleti sağlayan ve sosyal refahı artıran politikalara önem verildi.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomi vizyonu: Cumhuriyet dönemi kalkınma hamleleri - Sayfa 4

PLANLI KALKINMA

Atatürk, ekonomik kalkınmanın planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyordu. Bu doğrultuda, kalkınma planları hazırlandı ve uygulandı.

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