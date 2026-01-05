Uludağ'da kayak öğrenmenin saati ne kadar? İşte kayak öğrenmenin maliyeti
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak öğretmenleri de yeni öğrencilerini bekliyor. Zirvede, kayak dersinin saati 4 bin TL, kayak ekipmanlarının günlük kiralama ücreti 1500 TL, skipass ücreti 1700 TL. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, “Eğitim almaya başlayan bir kişi, 2 saat içerisinde tek başına kaymaya başlayacak seviyeye gelebilir” diye konuştu.
Tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ, sadece tatilcilerin değil, kayak öğrenmek isteyenlerin de öncelikli adreslerinden biri oluyor.
8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da, kayak dersinin saati 4 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti 1500, skipass ücreti ise 1700 TL.