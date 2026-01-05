Uludağ'da kayak öğrenmenin saati ne kadar? İşte kayak öğrenmenin maliyeti

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da, kayak dersinin saati 4 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti 1500, skipass ücreti ise 1700 TL.