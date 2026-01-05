Uludağ'da kayak öğrenmenin saati ne kadar? İşte kayak öğrenmenin maliyeti

  1. Ekonomim
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak öğretmenleri de yeni öğrencilerini bekliyor. Zirvede, kayak dersinin saati 4 bin TL, kayak ekipmanlarının günlük kiralama ücreti 1500 TL, skipass ücreti 1700 TL. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, “Eğitim almaya başlayan bir kişi, 2 saat içerisinde tek başına kaymaya başlayacak seviyeye gelebilir” diye konuştu.

Tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ, sadece tatilcilerin değil, kayak öğrenmek isteyenlerin de öncelikli adreslerinden biri oluyor.

Uludağ'da sezon 19 Aralık’ta başlarken, kayak öğretmenleri de yeni öğrencilerini bekliyor.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da, kayak dersinin saati 4 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti 1500, skipass ücreti ise 1700 TL.

Kayağın her yaşta öğrenilebilecek bir spor olduğunu belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, şunları söyledi:

