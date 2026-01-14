  1. Ekonomim
  Uludağ'da sömestirde konaklama ücretleri belli oldu: Misafirhanelerde 2 bin 450, otellerde 42 bin TL

Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Kayak pistlerinin 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti misafirhanelerde 2 bin 450 TL'den başlarken, 5 yıldızlı otellerde bu rakam 42 bin TL'ye kadar çıkıyor.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk karı 8 Ekim'de düşerken, oteller sezonu 19 Aralık'ta açtı.

Kayak pistlerinin 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü; kayak pistleri de yerli ve yabancı turistlerle doldu.

MİSAFİRHANELERDE YER KALMADI

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti, 2 bin 450 TL ile 42 bin TL arasında değişiyor.

