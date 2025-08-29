Ulusal hazineler rezerv yarışında! İşte en çok Bitcoin'e sahip ülkeler listesi

  1. Ekonomim
Dünya çapındaki hükümetler, ister kasıtlı bir stratejiyle ister zorla el koyma yoluyla olsun, giderek daha fazla Bitcoin tutuyor. Günümüzde, en büyük ulusal hazinelerden bazıları, milyarlarca dolar değerinde yüz binlerce Bitcoin içeriyor. Peki, 2025'te en çok bitcoin hangi hükümetlerin elinde? İşte en çok Bitcoin'e sahip ülkeler listesi

Kripto paralar artık devletlerin stratejik varlığı olarak kabul görmeye başladı. Bazı ülkeler rezervlerini kamuoyuna açıklamasa da hükümetler, ister strateji doğrultusunda ister zorla el koyma yoluyla olsun, daha fazla Bitcoin biriktirmeye devam ediyor. 

ABD ilk sırada

31 Temmuz 2025 itibarıyla en çok Bitcoin'e sahip iki ülke ABD ve Çin oldu. Amerika'da bu gizli rezervin büyük bir kısmı, Silk Road ve diğer karanlık web pazar yerleri de dahil olmak üzere, yüksek profilli kolluk kuvvetlerinin ele geçirmelerinden geliyor.

FBI operasyonlarından geliyor

Investopedia'ya göre FBI, 2013 yılında Silk Road'dan 144.000'den fazla BTC'ye el koydu. Kurucusu Ross Ulbricht ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ancak Ocak 2025'te Başkan Trump tarafından affedildi.

 

Çin büyük bir Bitcoin rezervini elinde tutuyor

 Çin, yaklaşık 22,5 milyar dolar değerinde 190.000 BTC'ye sahip olarak ABD'nin hemen arkasında yer alıyor. Perakende kripto para ticareti yasağına rağmen Çin, el konulan madencilik ve dolandırıcılık davalarından elde ettiği büyük rezervleri elinde tutuyor.

