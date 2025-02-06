Üniversite öğrencisine 15 bin lira maaş! İşkur Gençlik Programı için başvuru şartları ne?
Üniversite öğrencilerine kampüslerinde çalışma imkanı tanınıyor. Üniversiteli gençlere çalışma imkanı sunan İşkur Gençlik Programı’nda başvurular haftaya başlıyor. Okudukları okullarda çalışmak isteyenler için günlük 1083, 14 günlük 15 bin lira maaş sağlanacak.
Gençlere okudukları üniversitelerde iş imkanı tanıyan ‘Gençlik Programı'na başvurular haftaya başlıyor. Ağaçlandırma-geri dönüşüm gibi alanları da kapsayan programa, başka işte sigortalı olan öğrenciler de katılabilecek.
Gençlerin üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarını sağlamayı hedefleyen ‘İşkur Gençlik Programı’nın ayrıntıları belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki açıklanan İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarını anlattı.