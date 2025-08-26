Üniversite öğrencisinin barınma masrafı katlandı! Özel yurt fiyatları ne kadar oldu?
Üniversite yerleştirme sonuçların açıklandı. Kayıtlar 1 Eylül’de başlayacak. Öğrencilerin barınma derdi şimdiden başladı. Peki, özel yurtlarda fiyatlar ne durumda? Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası Basın Sözcüsü Funda Gökgöl detayları paylaştı.
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler hem kayıt hem de barınma için yurt telaşına düştü.
Üniversite tamam, sırada barınma var
Çoğu öğrenci gözünü Kredi Yurtlar Kurumu’nun başvurularına çevirdi. Eğer yurt çıkmazsa farklı alternatifler de öğrenciler tarafından değerlendiriliyor.
Eğitim maliyetleri katlandı
Yeni akademik yılın başlayacak olmasıyla eğitim maliyetleri de ön plana çıkıyor. Özel yurtlarda fiyat aralıkları de merak ediliyor.