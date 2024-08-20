Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu: 'Öğrenci evleri'ne hangi ilde, ne kadar kira ödeniyor?
Üniversite yerleştirme sonuçları belli olurken öğrenciler ve veliler, barınma telaşına düştü. Peki öğrencilerin en çok tercih ettiği şehirlerde kiralar ne kadar? Endeksa, en öğrenci kenti olarak bilinen 10 şehirdeki konut kiralarının durumlarını inceledi.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci devam ederken, şehir dışına gidecek öğrenciler ve aileleri için gözler barınma masraflarında.
Diğer yandan, halihazırda üniversitede okuyan öğrenciler de kalan yılları için kiralık ev arayışında. Peki, öğrenci kentlerinde konut kiraları geçen yıla kıyasla nasıl değişti?
Endeksa, kayıt dönemi öncesinde Türkiye’de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini inceledi.
Endeksa verilerine göre, Temmuz 2024’te bu kentlerin çoğunda kiralar, yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı. Diğer bir deyişle, nominal olarak yükselse de enflasyon etkisi dikkate alındığında kira bedelleri reel olarak düşüş gösterdi.