Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu: 'Öğrenci evleri'ne hangi ilde, ne kadar kira ödeniyor?

Endeksa verilerine göre, Temmuz 2024’te bu kentlerin çoğunda kiralar, yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı. Diğer bir deyişle, nominal olarak yükselse de enflasyon etkisi dikkate alındığında kira bedelleri reel olarak düşüş gösterdi.