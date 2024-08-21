Üniversitelilerin yeni sınavı barınma! Büyük şehirlerde kiralar cep yakıyor
Türkiye'nin en büyük şehirlerinden İstanbul, öğrenciler için bir yandan eğitim merkezi olurken diğer yandan da yüksek yaşam maliyetiyle öne çıkıyor. Son bir yılın verilerine göre, İstanbul'daki kiralarda ciddi bir artış yaşandı.
Türkiye'de üniversite öğrencileri için ciddi bir sorun haline gelen yüksek kiralar, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde öğrencileri zorluyor.
Üniversite kayıt dönemi öncesinde, Türkiye’de en fazla öğrenciye sahip 10 ildeki kiralık konut fiyatlarını inceleyen Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul ortalama 23 bin 373 TL ile en yüksek kira fiyatına sahip şehir olarak öne çıkarken, Eskişehir ise enflasyona karşı en dirençli şehir olarak belirlendi.
Öğrenci kentleri olarak bilinen İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kiralar, geçen yıla göre yüzde 40-60 arasında artış gösterdi. Ancak, enflasyonun da yüksek seyretmesi nedeniyle reel olarak düşüşler yaşandı. Özellikle İstanbul'da, öğrenciler yüksek kiralar nedeniyle daha uzak mahallelerde veya daha küçük evlerde yaşamak zorunda kalıyor.
İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA
En fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda yer alan İstanbul'da temmuz itibarıyla İstanbul'daki kiralar, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 46 artış gösterdi. Veriler enflasyondan arındırıldığında ise kiralarda reel olarak yüzde 13 düşüş gözlemlendi.