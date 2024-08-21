Üniversitelilerin yeni sınavı barınma! Büyük şehirlerde kiralar cep yakıyor

Üniversite kayıt dönemi öncesinde, Türkiye’de en fazla öğrenciye sahip 10 ildeki kiralık konut fiyatlarını inceleyen Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul ortalama 23 bin 373 TL ile en yüksek kira fiyatına sahip şehir olarak öne çıkarken, Eskişehir ise enflasyona karşı en dirençli şehir olarak belirlendi.