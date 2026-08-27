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Ünlü çanta devi kepenk indiriyor. Tüm ürünler yarı fiyatından daha ucuza satılacak

İflas ve konkordato bildirimlerinin arttığı bu süreçte, ünlü çanta devi de kervana katılıyor. Firma, tüm ürünlerini yüzde 70 indirimle satacak.

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Ünlü çanta devi kepenk indiriyor. Tüm ürünler yarı fiyatından daha ucuza satılacak - Sayfa 1

Dünyanın dört bir yanında köklü şirketler dahil, yüzlerce, hatta binlerce firma faaliyetlerini durduruyor ya da iflas ediyor.

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Ünlü çanta devi kepenk indiriyor. Tüm ürünler yarı fiyatından daha ucuza satılacak - Sayfa 2

Ne yazık ki sadece Türkiye değil, diğer ülkelerde de ekonomik olarak durum aynı. Şimdi kervana bir çanta devi de katılarak tüm ürünlerini yüzde 70 indirimle satıp kepenk indireceğini duyurdu.

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Ünlü çanta devi kepenk indiriyor. Tüm ürünler yarı fiyatından daha ucuza satılacak - Sayfa 3

İngiltere'nin ikonik aksesuar markalarından Radley, ülke genelindeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. 

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Ünlü çanta devi kepenk indiriyor. Tüm ürünler yarı fiyatından daha ucuza satılacak - Sayfa 4

Halihazırda İngiltere’de yüzlerce şirket bu olumsuz sürecin içerisine girerken, Radley firması da kalan stoklarını eritmek için %70'e varan büyük bir indirim kampanyası başlattı. Scottie köpeği logosuyla tanınan marka, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bu radikal adımı atmak zorunda kaldı.

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