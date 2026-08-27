Ünlü çanta devi kepenk indiriyor. Tüm ürünler yarı fiyatından daha ucuza satılacak
İflas ve konkordato bildirimlerinin arttığı bu süreçte, ünlü çanta devi de kervana katılıyor. Firma, tüm ürünlerini yüzde 70 indirimle satacak.
Dünyanın dört bir yanında köklü şirketler dahil, yüzlerce, hatta binlerce firma faaliyetlerini durduruyor ya da iflas ediyor.
Ne yazık ki sadece Türkiye değil, diğer ülkelerde de ekonomik olarak durum aynı. Şimdi kervana bir çanta devi de katılarak tüm ürünlerini yüzde 70 indirimle satıp kepenk indireceğini duyurdu.
İngiltere'nin ikonik aksesuar markalarından Radley, ülke genelindeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.