Ünlü ekonomistten ev araba hayali kuranları korkutan uyarı; Ciddi artış geliyor!
Özellikle tasarruf ekonomisi konusundaki önerileriyle tanınan Ekonomist Başaran ev, araba, arsa hatta telefon hayali kuranları uyardı.
Küresel piyasalarda emtia fiyatlarının yerinde saymasına rağmen, uzmanlar asıl riskin perde arkasında büyüdüğüne dikkat çekiyor.
Altın, gümüş ve sanayi metallerindeki durağanlık; doların küresel ölçekte alım gücü kaybettiği bir sürecin işareti olarak yorumlanıyor.
Alanında uzman isimler bu veriler ışığında vatandaşları uyarırken Yatırım Danışmanı ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran X sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı.