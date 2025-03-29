Ünlü spor salonu zinciri iflas etti! Tüm şubelerini kapatacak, üyeleri şaşkın
Boks başta olmak üzere pek çok spor için en çok tercih edilen spor salonlarının başında gelen BXNG Club, tüm şubelerini kapattı
Spor salonunun geçtiğimiz günlerde açıkladığı iflasının bir parçası olarak olası bir satışın başarısızlığa uğraması ve bazı üyelerinin yüzlerce dolar kaybetmesi üzerine San Diego'daki kalan tüm şubelerini bir anda kapattı.
Mağazaların kapanmasıyla, spor salonunun sahiplerinin, spor salonunun senelerdir devam eden süratli genişlemesinin bir neticesi olarak biriken mühim tutardaki borçla başa çıkmak adına zorunda kalması nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğu geçen temmuz ayından bu yana yerel boks camiasını meşgul eden bir destanın sonu oldu.
BXNG Club, bu haftanın ilk günlerinde iflas mahkemesine verdiği raporuda, daha önceki tasfiye planı çerçevesinde varlıklarının bir kısmını satmak isteyen potansiyel alıcılara baktığını ve bu sayede işletmenin 600.000 dolarlık borcunu ödeyerek açık kalmayı sürdürebileceğini vurguladı.