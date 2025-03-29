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  4. Ünlü spor salonu zinciri iflas etti! Tüm şubelerini kapatacak, üyeleri şaşkın

Ünlü spor salonu zinciri iflas etti! Tüm şubelerini kapatacak, üyeleri şaşkın

Boks başta olmak üzere pek çok spor için en çok tercih edilen spor salonlarının başında gelen BXNG Club, tüm şubelerini kapattı

Ünlü spor salonu zinciri iflas etti! Tüm şubelerini kapatacak, üyeleri şaşkın - Sayfa 1

Spor salonunun geçtiğimiz günlerde açıkladığı iflasının bir parçası olarak olası bir satışın başarısızlığa uğraması ve bazı üyelerinin yüzlerce dolar kaybetmesi üzerine San Diego'daki kalan tüm şubelerini bir anda kapattı.

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Ünlü spor salonu zinciri iflas etti! Tüm şubelerini kapatacak, üyeleri şaşkın - Sayfa 2

Mağazaların kapanmasıyla, spor salonunun sahiplerinin, spor salonunun senelerdir devam eden süratli genişlemesinin bir neticesi olarak biriken mühim tutardaki borçla başa çıkmak adına zorunda kalması nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğu geçen temmuz ayından bu yana yerel boks camiasını meşgul eden bir destanın sonu oldu.

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Ünlü spor salonu zinciri iflas etti! Tüm şubelerini kapatacak, üyeleri şaşkın - Sayfa 3

BXNG Club, bu haftanın ilk günlerinde iflas mahkemesine verdiği raporuda, daha önceki tasfiye planı çerçevesinde varlıklarının bir kısmını satmak isteyen potansiyel alıcılara baktığını ve bu sayede işletmenin 600.000 dolarlık borcunu ödeyerek açık kalmayı sürdürebileceğini vurguladı.

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Ünlü spor salonu zinciri iflas etti! Tüm şubelerini kapatacak, üyeleri şaşkın - Sayfa 4

Söz konusu müzakereler arzulandığı gibi gitmedi. İflas aşamasının başlamasından bugüne dek geçtiğimiz aylarda kademe kademe azalan cironun üstüne bir de satış sağlanamaması, sahiplerini Salı günü Solana Beach, East Village ve Rancho Bernardo'daki kalan şubelerini kapatmaya zorladı.

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