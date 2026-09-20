Ünlü stratejistten altın için kritik öngörü: Altını olmayanlar bugün almalı
Jefferies stratejisti Christopher Wood, altının uzun vadeli yükseliş potansiyelinin sürdüğünü belirterek yatırımcılara dikkat çeken bir mesaj verdi. Wood, portföyünde altın bulunmayanların mevcut fiyat hareketlerine takılmadan yatırım seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Jefferies Küresel Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Christopher Wood, altın piyasasına ilişkin uzun vadeli beklentisini açıkladı.
Wood, son dönemde fiyatlarda görülen yatay seyre rağmen altının yükseliş trendinin devam ettiğini belirtti. Stratejist, ons altının uzun vadede 10 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Business Today TV’ye değerlendirmelerde bulunan Wood, portföyünde altın bulunmayan yatırımcılara önemli bir mesaj verdi. Altının mevcut fiyat seviyesinin yatırım kararlarında fazla belirleyici olmaması gerektiğini belirten Wood, yatırımcıların uzun vadeli görünümü dikkate alması gerektiğini ifade etti. Stratejist, portföyünde altın bulunmayanların ise bugün alım yapmayı değerlendirebileceğini söyledi.
Geri çekilmeler alım fırsatı olabilir
Altın yatırımı bulunan yatırımcılara yönelik değerlendirmelerde de bulunan Wood, fiyatlarda yaşanabilecek düşüşlerin yeni alım fırsatları sunabileceğini söyledi. Stratejist, ons altının 3 bin 800-4 bin dolar aralığına gerilemesi durumunda yatırımcıların mevcut pozisyonlarını artırmayı değerlendirebileceğini belirtti.