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  4. Ünlü süt ürünleri markası iflasın eşiğinde ; Ürünleri market raflarından kaldırılıyor

Ünlü süt ürünleri markası iflasın eşiğinde ; Ürünleri market raflarından kaldırılıyor

Merkezi İstanbul’da bulunan ünlü süt ürünleri markası konkordato ilan etti

Ünlü süt ürünleri markası iflasın eşiğinde ; Ürünleri market raflarından kaldırılıyor - Sayfa 1

Küresel ekonomik krizle mücadele eden süt ürünleri devi konkordato talep etti. Merkezi İstanbul’da bulunan Sütçü Yusuf Çiftliği’nin ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talep etti.

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Ünlü süt ürünleri markası iflasın eşiğinde ; Ürünleri market raflarından kaldırılıyor - Sayfa 2

Şirket hakkında mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, firmanın ürettiği ve birçok market zincirinde satılan ürünlerin ise son günlerde satıştan kaldırıldığı gelen bilgiler arasında.

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Ünlü süt ürünleri markası iflasın eşiğinde ; Ürünleri market raflarından kaldırılıyor - Sayfa 3

100 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DEĞERİ VAR

konkordatotakip.com’daki habere göre; Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık, çok sayıda işletmenin peş peşe kepenk kapatmasına neden oluyor.

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Ünlü süt ürünleri markası iflasın eşiğinde ; Ürünleri market raflarından kaldırılıyor - Sayfa 4

Yüksek faizler nedeniyle mali darboğaza giren şirketlerin arasına eklenen Sütçü Yusuf Çiftliği, 100 milyon liranın üzerinde değer biçilen markası için konkordato talebinde bulundu.

 

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