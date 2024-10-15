Ünlü süt ürünleri markası iflasın eşiğinde ; Ürünleri market raflarından kaldırılıyor

100 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DEĞERİ VAR

konkordatotakip.com’daki habere göre; Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık, çok sayıda işletmenin peş peşe kepenk kapatmasına neden oluyor.