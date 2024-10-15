Ünlü süt ürünleri markası iflasın eşiğinde ; Ürünleri market raflarından kaldırılıyor
Merkezi İstanbul’da bulunan ünlü süt ürünleri markası konkordato ilan etti
Küresel ekonomik krizle mücadele eden süt ürünleri devi konkordato talep etti. Merkezi İstanbul’da bulunan Sütçü Yusuf Çiftliği’nin ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talep etti.
Şirket hakkında mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, firmanın ürettiği ve birçok market zincirinde satılan ürünlerin ise son günlerde satıştan kaldırıldığı gelen bilgiler arasında.
100 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DEĞERİ VAR
konkordatotakip.com’daki habere göre; Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık, çok sayıda işletmenin peş peşe kepenk kapatmasına neden oluyor.
Yüksek faizler nedeniyle mali darboğaza giren şirketlerin arasına eklenen Sütçü Yusuf Çiftliği, 100 milyon liranın üzerinde değer biçilen markası için konkordato talebinde bulundu.