Uygun faizli kredi imkânı otomobilden sonra konuta çevrildi: TOKİ çocuklu aileye öncelik verecek

UYGUN FAİZLİ KREDİ İMKÂNI

Hükümet daha önce üç ve daha fazla çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi imkânı sunacağını açıklamıştı. Atılacak adımlar ile yavaşlayan nüfus artış hızının artırılması ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi planlanıyor.