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  4. Uygun faizli kredi imkânı otomobilden sonra konuta çevrildi: TOKİ çocuklu aileye öncelik verecek

Uygun faizli kredi imkânı otomobilden sonra konuta çevrildi: TOKİ çocuklu aileye öncelik verecek

Üç veya daha fazla çocuk sahibi ailelere yönelik Togg ile başlayan alım desteği kampanyasının ikinci aşaması TOKİ oldu.

Uygun faizli kredi imkânı otomobilden sonra konuta çevrildi: TOKİ çocuklu aileye öncelik verecek - Sayfa 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere konut önceliği tanıyacak.

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Uygun faizli kredi imkânı otomobilden sonra konuta çevrildi: TOKİ çocuklu aileye öncelik verecek - Sayfa 2

TOKİ öncülüğünde yürütülecek projenin fizibilite çalışmaları bitmek üzere... Ailelerin hayat standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen bu uygulama, çocuklu ailelerin daha geniş yaşam alanlarına sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor.

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Uygun faizli kredi imkânı otomobilden sonra konuta çevrildi: TOKİ çocuklu aileye öncelik verecek - Sayfa 3

UYGUN FAİZLİ KREDİ İMKÂNI

Hükümet daha önce üç ve daha fazla çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi imkânı sunacağını açıklamıştı. Atılacak adımlar ile yavaşlayan nüfus artış hızının artırılması ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi planlanıyor.

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Uygun faizli kredi imkânı otomobilden sonra konuta çevrildi: TOKİ çocuklu aileye öncelik verecek - Sayfa 4

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Uygulamada; hane geliri, daha önce benzer bir projeden yararlanılmamış olması, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı mülkiyet olmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gibi şartlar aranacak.

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