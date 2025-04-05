Uygun faizli kredi imkânı otomobilden sonra konuta çevrildi: TOKİ çocuklu aileye öncelik verecek
Üç veya daha fazla çocuk sahibi ailelere yönelik Togg ile başlayan alım desteği kampanyasının ikinci aşaması TOKİ oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere konut önceliği tanıyacak.
TOKİ öncülüğünde yürütülecek projenin fizibilite çalışmaları bitmek üzere... Ailelerin hayat standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen bu uygulama, çocuklu ailelerin daha geniş yaşam alanlarına sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor.
UYGUN FAİZLİ KREDİ İMKÂNI
Hükümet daha önce üç ve daha fazla çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi imkânı sunacağını açıklamıştı. Atılacak adımlar ile yavaşlayan nüfus artış hızının artırılması ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi planlanıyor.