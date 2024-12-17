Uzman isim hesapladı: Askerlik borçlanması emekli aylığını nasıl etkiler? Bu detaya dikkat!

"ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞIMA NASIL ETKİ EDER"

Şimşek, kendisine yöneltilen, “Sigorta başlangıç tarihim 1 Temmuz 1996, askerlik hizmetimi ise 9 Mayıs 1997 - 10 Kasım 1998 tarihleri arasında toplam 540 gün olarak yaptım. 2024 avantajından yararlanmak için bu yıl emeklilik başvurusunda bulunacağım. Ancak askerlik borçlanmasının emekli aylığıma nasıl bir etkisi olacağını ve borçlanmayı hangi tutar üzerinden yapmam gerektiğini bilmiyorum” şeklindeki soruya özetle şu yanıtı verdi: