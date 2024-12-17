Uzman isim hesapladı: Askerlik borçlanması emekli aylığını nasıl etkiler? Bu detaya dikkat!
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve SGK Emekli Mevzuat Şube Müdürü Nergis Şimşek, askerlik borçlanmasının emekli maaşı üzerindeki etkisini değerlendirdi. Borçlanma yapılırken kazanç tutarının doğru belirlenmesinin önemine vurgu yapan Şimşek, 1997-1998 yıllarında gerçekleştirilen askerlik hizmetinin emekli aylığına nasıl yansıyacağını açıkladı.
Yıl sonu yaklaşırken emekli maaşları ve çalışan ücretlerine yapılacak zam hesaplamaları devam ediyor. Vatandaşlar, emeklilikle ilgili haklarını da yakından takip ediyor.
Cumhuriyet'te yayımlanan yazısında Sosyal Güvenlik Uzmanı ve SGK Emekli Mevzuat Şube Müdürü Nergis Şimşek, askerlik borçlanmasının emekli maaşı üzerindeki etkisini anlattı.
"ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞIMA NASIL ETKİ EDER"
Şimşek, kendisine yöneltilen, “Sigorta başlangıç tarihim 1 Temmuz 1996, askerlik hizmetimi ise 9 Mayıs 1997 - 10 Kasım 1998 tarihleri arasında toplam 540 gün olarak yaptım. 2024 avantajından yararlanmak için bu yıl emeklilik başvurusunda bulunacağım. Ancak askerlik borçlanmasının emekli aylığıma nasıl bir etkisi olacağını ve borçlanmayı hangi tutar üzerinden yapmam gerektiğini bilmiyorum” şeklindeki soruya özetle şu yanıtı verdi: