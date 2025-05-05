Uzman isim 'İnanılır gibi değil' diyerek borsadaki korkutan tabloyu açıkladı!
Zamanında çok rüzgar estirdi. Bu yılda da Martla birlikte biz çıkış yakalarız yorumları yapıldı. Ancak başka bahara kalmış gibi görünüyor. Son 40 günde BIST 100'ün yaklaşık 1.35 trilyon lira erimesinden bahsediyoruz. Borsa'da yeni bir umut olup olmadığını A1 Capital Araştırmadan Sorumlu GMY Baki Atılal açıkladı
Yok. Görüntü itibariyle pek umut yok. En azından şimdi başka bahar dedin ya önümüzdeki bahar mı yoksa yaz sonuna kaldı bu iş?
Görüntü sanki biraz yaz sonuna kaldı gibi gözüküyor. Çünkü PMI verileri de pek ümit açıcı değildi. Genel konjonktürde zaten buraya para girişi yok.
Şu anda işlem hacmine bakıyorum. 33 milletin yarısı tatilde. Dolayısıyla böyle bir boşluk icabında %1'lik bir artışımız var.