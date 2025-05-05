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  4. Uzman isim 'İnanılır gibi değil' diyerek borsadaki korkutan tabloyu açıkladı!

Uzman isim 'İnanılır gibi değil' diyerek borsadaki korkutan tabloyu açıkladı!

Zamanında çok rüzgar estirdi. Bu yılda da Martla birlikte biz çıkış yakalarız yorumları yapıldı. Ancak başka bahara kalmış gibi görünüyor. Son 40 günde BIST 100'ün yaklaşık 1.35 trilyon lira erimesinden bahsediyoruz. Borsa'da yeni bir umut olup olmadığını A1 Capital Araştırmadan Sorumlu GMY Baki Atılal açıkladı

Uzman isim 'İnanılır gibi değil' diyerek borsadaki korkutan tabloyu açıkladı! - Sayfa 1

Yok. Görüntü itibariyle pek umut yok. En azından şimdi başka bahar dedin ya önümüzdeki bahar mı yoksa yaz sonuna kaldı bu iş?

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Uzman isim 'İnanılır gibi değil' diyerek borsadaki korkutan tabloyu açıkladı! - Sayfa 2

Görüntü sanki biraz yaz sonuna kaldı gibi gözüküyor. Çünkü PMI verileri de pek ümit açıcı değildi. Genel konjonktürde zaten buraya para girişi yok.

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Uzman isim 'İnanılır gibi değil' diyerek borsadaki korkutan tabloyu açıkladı! - Sayfa 3

Şu anda işlem hacmine bakıyorum. 33 milletin yarısı tatilde. Dolayısıyla böyle bir boşluk icabında %1'lik bir artışımız var.

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Uzman isim 'İnanılır gibi değil' diyerek borsadaki korkutan tabloyu açıkladı! - Sayfa 4

Ama kalıcılığı tamamıyla son derece net bir şekilde sorgulanır bir hikaye var. Ayın 19'undan önceki piyasa değeriyle şu anki piyasa değerini ayın 19'undan yani martı kastediyorum tabii.

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