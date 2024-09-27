Uzman isim yorumladı: Çalışan emekliler ek prim mi ödeyecek?

AYLIK FARKINA FORMÜL ARAYIŞI

Sosyal güvenlikte bir diğer gündem başlığı da bu yıl içinde emekli olacakların, aylık hesaplama yöntemi nedeniyle 2025’te emekliliğe başvuracak olanlara göre daha yüksek aylık alacak olması nedeniyle emeklilik başvurularında oluşması beklenen yığılma.