Uzman isim yorumladı: Çalışan emekliler ek prim mi ödeyecek?
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için “çalışan emeklilerden ek genel sağlık sigortası primi alınması” gündemde. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, ek priminin 0.5 puanının işverenden, 0.5 puanının çalışandan alınabileceği görüşünde...
TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında emeklilik sistemine yönelik yeni bir düzenlemenin gündeme gelmesi beklenirken, sosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak ve sistemin mali sürdürülebilirliğini sağlamak için kamuoyunda tartışılan formüllerden birisi de çalışan emeklilerden ilave genel sağlık sigortası primi alınması oldu.
İlave primde öne çıkan olasılığı değerlendiren sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, ilave sosyal güvenlik priminin yüzde 1 gibi bir oranda alınabileceğini belirtirken, “Yüzde 0.5 puan işverenden, yüzde 0.5 puan çalışandan kesilebilir” dedi.
Daha önce SGK’nın aldığı kısa vadeli sigorta kolları primlerinin yüzde 2’den yüzde 2.5’e çekildiğini anımsatan Ete, benzer oranda bir değişikliğin, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girebileceğini söyledi.
AYLIK FARKINA FORMÜL ARAYIŞI
Sosyal güvenlikte bir diğer gündem başlığı da bu yıl içinde emekli olacakların, aylık hesaplama yöntemi nedeniyle 2025’te emekliliğe başvuracak olanlara göre daha yüksek aylık alacak olması nedeniyle emeklilik başvurularında oluşması beklenen yığılma.