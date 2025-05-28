  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Uzman isimden dudak uçuklatan gram altın tahmini! Seviye seviye açıkladı

Uzman isimden dudak uçuklatan gram altın tahmini! Seviye seviye açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Nasıl Bir Ekonomi TV'nin YouTube kanalına yaptığı açıklamada gram altın için yıl sonu tahminini açıkladı.

Uzman isimden dudak uçuklatan gram altın tahmini! Seviye seviye açıkladı - Sayfa 1

Bu yılın ilk günlerinden itibaren anormal bir şekilde yükselen altın, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak geri çekilme yaşamış ardından yeniden toparlamıştı. 

1 | 17
Uzman isimden dudak uçuklatan gram altın tahmini! Seviye seviye açıkladı - Sayfa 2

İnişli çıkışlı grafik devam ederken ünlü uzman Yıldırımtürk'ten önemli bir gram altın tahmini geldi. İşte Yıldırımtürk'ün açıklamaları: 

2 | 17
Uzman isimden dudak uçuklatan gram altın tahmini! Seviye seviye açıkladı - Sayfa 3

Özellikle 19 Mart itibariyle 42 lirayı görmüş olan dolar, önceki yorumda da söylediğim gibi, döviz açığı olanları biraz daha tedirgin etti ve dolayısıyla o seviyeyi tekrar görebileceğimiz, hatta yakın bir zamanda görebileceğimiz beklentisi oluşturdu.

3 | 17
Uzman isimden dudak uçuklatan gram altın tahmini! Seviye seviye açıkladı - Sayfa 4

Bu, aynı zamanda gram altın fiyatında dolar/TL çarpanının etkili olacağı bir döneme girdiğimizi gösteriyor.

4 | 17