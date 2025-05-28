Uzman isimden dudak uçuklatan gram altın tahmini! Seviye seviye açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Nasıl Bir Ekonomi TV'nin YouTube kanalına yaptığı açıklamada gram altın için yıl sonu tahminini açıkladı.
Bu yılın ilk günlerinden itibaren anormal bir şekilde yükselen altın, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak geri çekilme yaşamış ardından yeniden toparlamıştı.
İnişli çıkışlı grafik devam ederken ünlü uzman Yıldırımtürk'ten önemli bir gram altın tahmini geldi. İşte Yıldırımtürk'ün açıklamaları:
Özellikle 19 Mart itibariyle 42 lirayı görmüş olan dolar, önceki yorumda da söylediğim gibi, döviz açığı olanları biraz daha tedirgin etti ve dolayısıyla o seviyeyi tekrar görebileceğimiz, hatta yakın bir zamanda görebileceğimiz beklentisi oluşturdu.