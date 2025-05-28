Uzman isimden dudak uçuklatan gram altın tahmini! Seviye seviye açıkladı

Özellikle 19 Mart itibariyle 42 lirayı görmüş olan dolar, önceki yorumda da söylediğim gibi, döviz açığı olanları biraz daha tedirgin etti ve dolayısıyla o seviyeyi tekrar görebileceğimiz, hatta yakın bir zamanda görebileceğimiz beklentisi oluşturdu.