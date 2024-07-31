Uzmandan ev almak isteyenlere kritik öneri! Konutta hem ucuz hem kar getiren fırsat

1 milyon TL konut kredisinin 10 yılda geri ödemesi 3 milyon TL’ye yakın seyrederken; konut satışları ve fiyat artış hızı da oldukça yavaşladı.Gayrimenkul sektör uzmanlarıysa; Anadolu’da kampüs ve hastanelere yakın yerlerde 1,5 milyon TL’ye, kira getirisi 10-15 bin TL olan 1+1 dairelerin, yatırım fırsatı sunduğunu vurguluyor. İşte tüm detaylar...