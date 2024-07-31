Uzmandan ev almak isteyenlere kritik öneri! Konutta hem ucuz hem kar getiren fırsat
Küresel riskler, güç çekişmeleri ve savaşlar nedeniyle birçok sektör gibi gayrimenkul sektöründe de bir süredir durgunluk hakim. Bununla birlikte konut satışları tekrardan hız kazanmaya hazırlanıyor. Söz konusu süreçte çare arayan yatırımcı ev alırken neye dikkat etmeli, hangi konutları tercih etmeli, hangi evin karı ne kadar?
1 milyon TL konut kredisinin 10 yılda geri ödemesi 3 milyon TL’ye yakın seyrederken; konut satışları ve fiyat artış hızı da oldukça yavaşladı.Gayrimenkul sektör uzmanlarıysa; Anadolu’da kampüs ve hastanelere yakın yerlerde 1,5 milyon TL’ye, kira getirisi 10-15 bin TL olan 1+1 dairelerin, yatırım fırsatı sunduğunu vurguluyor. İşte tüm detaylar...
NAKİT ALICILAR İÇİN FIRSATLAR
Türkiye gazetesinde yer alan haberde, elinde nakit bulunan konut yatırımcıları, fiyat artış hızının yavaşlaması ve enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle mevcut durumu fırsat olarak görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında ortalama konut metrekare fiyatı Türkiye genelinde 33 bin 360 TL'ye ulaşmış ve yıllık fiyat artışı yüzde 45 olarak gerçekleşmişti.
KISA VADEDE ZOR
Gayrimenkul sektör temsilcileri, konut sektörünün eski günlerine dönebilmesi için faiz oranlarında düşüş ve alım gücünde artış olması gerektiğini, ancak bu durumun kısa vadede gerçekleşmesinin zor olduğunu ifade ediyor.
EV ALIRKEN BU 3 KONUYA DİKKAT
Uzmanlar, yatırımcıların konut ararken fiyat, konum ve kira getirisi gibi kritik faktörlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.