Uzmanı açıkladı: Hangi tarihte emekli olmak daha avantajlı?

Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda ise emeklilik dilekçesinin verilme tarihi de bağlanacak ilk aylığın tutarı açısında büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, hangi tarihte emekli olmanın daha avantajlı olduğunu İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.