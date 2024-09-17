Uzmanı açıkladı: Hangi tarihte emekli olmak daha avantajlı?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, 2024'te emekli olacaklar 2025'e oranla daha fazla maaş alacaklarını söyledi. Karakaş, hangi tarihte emekli olmanın daha avantajlı olduğunu açıkladı.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, beklenen enflasyon verileri çerçevesinde 2025'te emekli olan birine 2024 yılına oranla yüzde 30 daha az aylık bağlanacağını belirtti.
Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli aylığı miktarını da etkiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olacak çalışanların aylıklarını bağlarken kişinin çalışma yaşamı boyunca kuruma bildirilen prime esas kazançlarına, prim ödeme gün sayısına ve aylık bağlama oranına göre hareket ediyor.
Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda ise emeklilik dilekçesinin verilme tarihi de bağlanacak ilk aylığın tutarı açısında büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, hangi tarihte emekli olmanın daha avantajlı olduğunu İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.