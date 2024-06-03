Uzmanı yanıtladı: Mevduat faizlerindeki düşüş devam eder mi?
Mevduat faizlerinde son haftalarda aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Bankalarda yüzde 60 seviyelerine dayanan mevduat faizleri yüzde 53’lere kadar geri çekildi. Peki faizler daha da düşer mi? Faizlerdeki söz konusu düşüş borsaya yönelimi artırır mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Merkez Bankası’nın faiz artırımları sonrası hızla yükselen mevduat faizleri son dönemde yönünü aşağı çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda neredeyse yüzde 60 seviyesine dayanan mevduat faizleri zirve seviyelerden düşüşe geçmeye başladı.
İlk etapta yüzde 55 seviyelerine kadar gerileyen mevduat faizleri geçtiğimiz hafta 2 puan daha azalış gösterdi. Şu anda özel bankalarda faizler yüzde 53 seviyelerine çekildi. Peki faizlerdeki düşüşün nedeni ne?
İşte düşüşün ana sebebi
Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda bankalarda mevduat faizleri düşüş eğiliminde. Politika faizi reel faizlere yakınsamaya başladı. Bununla birlikte Merkez Bankası attığı adımlarla TL mevduatı cazip hale getirmekle birlikte faizlerin geri çekilmesini sağladı.
Döviz kredilerine büyüme sınırı getirilmesi ve depo alım ihaleleri piyasadaki fazla paranın çekilmesine neden oldu. Bankaların mevduat toplama ihtiyaçları azaldı. Bankalarda faiz oranları geri çekilmeye başlandı.