Uzmanlar 'büyük kriz' yaşanmasından endişeli... Kira fiyatları artacak mı?
Konut satışlarına getirilmesi planlanan yeni vergi düzenlemesi merakla beklenirken, tartışmalar da giderek büyüyor. Uzmanlara göre ev satın alma ve kiralama fiyatları yaz sonunda ciddi oranda yükselecek. Arz talep dengesindeki bozulmanın ise kiralık daire krizine dönüşmesinden endişe ediliyor.
Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren yeni vergi düzenlenmesine ilişkin belirsizlik sürerken, iki tarafta da endişeli bir bekleyiş söz konusu. Çalışmaları devam eden taslağın haziran ayında TBMM’ye sunulması beklenirken, taslağa göre kira vergisinin yüzde 50’nin üzerinde artması, evini 5 yılın sonunda satanlara ise yüzde 40’a varan ek vergi maliyeti söz konusu.
Ayrıca 2 ve daha fazla evi olan kişilerin Emlak Vergisi’nin katlanabileceği de gelen bilgiler arasında. Yeni vergi düzenlemesiyle tapu harcı yükünün artması da beklenirken, düzenlemenin yasa çıktıktan sonraki satışlarda uygulanacağı ifade edilmekte.
Milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı etkileyecek yeni düzenlemenin etkilerini Haber Global'e anlatan uzmanlar ise birkaç yıl içinde büyük bir kira krizinin kapıda olduğunu söylediler.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, konut sahiplerinin halihazırda evlerini sattıktan sonra alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkın vergisini ödediğini söylerken, "Yasanın onaylanması durumunda 2 veya daha fazla ev alanların vergisi katlamalı olarak artacak. Konut satın alıp sonra da kiraya vermeyi düşünen insanlar bundan cayacaktır. Yasa konuşulan haliyle çıkarsa konut talebi düşer, yeni konut üretimi düşer, kiralama piyasasında yeni konut girişi olmaz. Eğer devlet tarafından kiralık konut seferberliği gerçekleştirilmezse birkaç yıl sonra büyük bir kira krizi kapıyı çalar. Devletin vergileme hakkı var. Ancak oranların yatırımcıyı kaçırmaması gerekir" diye konuştu.
Yatırımın yöne değişebilir
Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü de hem kiracıların hem de ev sahiplerinin mağdur olacağını belirterek; "Kimse evini kiraya vermek istemeyecektir. Çünkü ev sahipleri 12 ayda aldığı paranın yarısını devlete vergi olarak geri verecek. Bu durumda kira fiyatlarının misliyle artması ve tahliye taahhütnamesine imza atmayanlara kiralama yapılmaması gündeme gelecektir. Yasa çıkarsa, yatırımcılar konutları bir yatırım olarak düşünmez, hisse senedi veya borsaya yönelirler. Piyasa daraldıkça kimse ev alamayacak, kira fiyatları da ister istemez yukarı fırlayacaktır."