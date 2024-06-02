Uzmanlar 'büyük kriz' yaşanmasından endişeli... Kira fiyatları artacak mı?

Ayrıca 2 ve daha fazla evi olan kişilerin Emlak Vergisi’nin katlanabileceği de gelen bilgiler arasında. Yeni vergi düzenlemesiyle tapu harcı yükünün artması da beklenirken, düzenlemenin yasa çıktıktan sonraki satışlarda uygulanacağı ifade edilmekte.

Milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı etkileyecek yeni düzenlemenin etkilerini Haber Global'e anlatan uzmanlar ise birkaç yıl içinde büyük bir kira krizinin kapıda olduğunu söylediler.