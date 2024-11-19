Uzmanlar cevapladı: Konut güvenli liman mı? Satışlar neden arttı?
Ekim 2024 Konut Satış İstatistiklerine göre, ülke genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Sıfır konut satışları da ikinci el satışlarını geride bırakırken bu artışın nedeni de merak ediliyor. Uzmanlar yaşanan artışı yorumladı.
TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2024 Konut Satış İstatistiklerine göre, ülke genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.
Ekim ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278,2 oranında artarak 21 bin 95 seviyesine geldi. Öte yandan Eylül’de 140 bin seviyesindeki artış ile son 21 ayın rekoru kırılırken, Ekim ayındaki 165 binlik artış ile bu rekorun üzerine çıkılmış oldu.
Gayrimenkul uzmanlarına göre, son iki aydır yaşanan ciddi talep patlamasının ardında konut fiyatlarının 2024 başından bu yana reel olarak düşmesi yatıyor.