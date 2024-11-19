Uzmanlar cevapladı: Konut güvenli liman mı? Satışlar neden arttı?

Ekim ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278,2 oranında artarak 21 bin 95 seviyesine geldi. Öte yandan Eylül’de 140 bin seviyesindeki artış ile son 21 ayın rekoru kırılırken, Ekim ayındaki 165 binlik artış ile bu rekorun üzerine çıkılmış oldu.