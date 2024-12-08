Uzmanlar değerlendirdi: 'Konut fiyatları yeni yılın ilk yarısında yüzde 50 artabilir'

EKONOMİ SINIFI ARTTI

2024 yılının değerlendirmesini yapan gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün şu bilgileri verdi:

"Eylül-Ekim itibarıyla ciddi bir şekilde satışlar hızlandı, tapu daireleri hareketlendi. Vatandaşın Kur Korumalı Mevduat hesaplarından elde ettiği gelirler, vergi mevzuatında yapılan değişiklikler artışta etkili oldu. Son zamanlarda 2 ila 5 milyon TL arasındaki konutlarda hızlı bir artış görebildik. 8 milyon TL civarında az da olsa artış söz konusu. 10 milyon TL üzerinde olan dairelerin satışları tüm satışın yüzde 10'u kadar."