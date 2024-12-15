Uzmanlar hesapladı: 2025'te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte masadaki rakam...
2025 bedelli askerlik ücreti zam oranı, yeni yıla kısa bir zaman kalmasıyla vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Uzmanlar hesaplamalarına göre masadaki rakam belli oldu.
Yeni yılın yaklaşmasıyla MSB bedelli askerlik ücreti 2025 hesaplamaları başladı. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile yeni bedelli askerlik ücreti ocak ayında belli olacak.
Bedelli askerlik başvurularını yeni yılda yapacak olan asker adayları yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecek.
2024'te yüzde 19,31 zam yapılmıştı
2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31’lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti.