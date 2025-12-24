Uzmanlar yanıldı! Asgari ücreti yapay zeka bildi
Milyonlarca çalışanın günlerdir merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı hakkında birçok ekonomist hesaplamalar yaparak tahminde bulundu ancak en yaklaşık tahminler yapay zeka botlarından geldi. Bir tanesi neredeyse tam isabette bulundu.
Yapay zekanın güvenli olup olmadığı tartışılırken 2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin yapay zekâ botlarının yaptığı tahminler dikkat çekti.
ChatGPT, Gemini, Claude ve Grok'tan birbirine yakın zam tahminleri gelirken DeepSeek ise açıklanan rakama yaklaşamadı.
