Uzmanlardan 7 hisse için kritik analiz
Piyasa uzmanları, 7 hisse için tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını paylaştı. Bazı hisseler için tavsiye korunurken, bazılarında fiyat yükseltildi. İşte analistlerin değerlendirmelerinin tüm detayları...
Yapı Kredi Yatırım, Türk Hava Yolları için tavsiyesini korudu
Türk Hava Yolları (THYAO) için hedef fiyatını 200 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Yapı Kredi Yatırım'dan Migros için hedef fiyat 200,00 TL
Migros Ticaret (MGROS) için hedef fiyatını 200,00 TL, tavsiyesini 'al' olarak korudu.
TFG İstanbul Menkul'den BİM için 'al' tavsiyesi
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) için hedef fiyatını 271,04 TL, tavsiyesini al olarak belirledi.
Phillip Capital KOZAA için hedef fiyat verdi
Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA), yükselen dip görüntüsü oluşturuyor. 50 günlük ortalama direnci üzerinde kapanış aldı.
Hedef Fiyat: 47,20 TL, 49,70 TL
Zarar Kes: 43,10 TL